Quando scelgo il personaggio, la fase più lunga è quella in cui devo trovare un’immagine che gli somigli. Passo intere ore negli archivi fotografici a cercare la migliore immagine stock da cui partire. Dico sempre che trovare l’immagine perfetta da utilizzare come base è la fase più lunga, rispetto alla realizzazione vera e propria. […] Utilizzo Photoshop e l’app Faceapp, sovrapponendo in questo caso l’immagine reale con l’immagine della statua finché non la porto in vita, partendo sempre dagli occhi.

Che volto avrebbero i personaggi Disney e dei Simpson nel mondo reale? L’artista brasiliano Hidreley Leli Dião ha cercato di dare una risposta a questa domanda utilizzando l’intelligenza artificiale. Contributor di Bored Panda , Dião ha realizzato anche una versione “umana” della Statua della Libertà, e ha spiegato il processo di creazione in un’intervista su Newsweek

Ci sono personaggi iconici come Aladdin, la matrigna di Cenerentola, Moe Szyslak, Bart Simpson, Ned Flanders, Anna ed Elsa e anche Mirabel Madrigal, protagonista di Encanto. Non è ovviamente il primo esperimento di questo tipo che vi riportiamo, anche se rispetto ad alti progetti che utilizzano framework di Machine Learning quello di Dião utilizza software come Photoshop e app accessibili a tutti come Faceapp, Gradiente e Remini.

Ecco alcuni esempi, ne trovate molti di più sul suo Instagram.