Secondo quanto riportato da Deadline (The Twilight Saga) sarebbe stato scelto per dirigere, un crime thriller che sarà distribuito dalla The Exchange.

L’opera racconterà la storia di un contorto omicidio che coinvolgerà tre detective in una vorticosa indagine che farà luce su oscuri segreti trasformando tutti in possibili sospettati.

Rich Ronat si è occupato della sceneggiatura del progetto. RJ Collins e Sean Lydiard produrranno il lungometraggio insieme a Ray Moheet e Norman Aladjem della Mainstay Entertainment. Brian O’Shea, Nat McCormick e Caddy Vanasirikul saranno invece i produttori esecutivi.

Tra i lavori da regista di Facinelli ricordiamo The Vanished, Breaking & Exiting e alcuni episodi della serie CollegeHumor Originals. Come attore invece è apparso nei film della saga di Twilight, The Ravine, The F**k-It List – La lista dei fanculo, The Vanished, Countdown, Running with the Devil, Asher, Las Vegas – Terapia per due, Gangster Land, Matrimonio con l’ex, Una pericolosa ossessione, Walter e in serie televisive come Nurse Jackie – Terapia d’urto, American Odyssey, Glee e Supergirl.



