Peter Farrelly dirigerà “I Play Rocky” un film autobiografico che racconterà la vera storia degli anni in cui Sylvester Stallone puntò tutto su sé stesso per dare forma a Rocky, il primo film della fortunatissima saga cinematografica che lo trasformò immediatamente in star del cinema.

Il lungometraggio sarà basato su una sceneggiatura di Peter Gamble. Farrelly è anche produttore insieme all’ex capo degli studi della Warner Bros, Toby Emmerich, e a Christian Baha. Le case di produzione coinvolte sono Baha Productions, Fireside Films e Eden Rock Media.

In una dichiarazione ufficiale affidata alle pagine di Variety su I Play Rocky, Toby Emmerich dice:

Sono un fan di Peter Farrelly sia come regista che come persona da quando ho avuto l’opportunità di lavorare con lui ai tempi della colonna sonora di Scemo & più scemo. Ma è stato Green Book a farmi pensare a lui per questo film. Christian Baha ed io ci sentiamo incredibilmente fortunati ad avere Peter alla guida di questo film. E come con lo sconosciuto Sylvester Stallone nel ruolo di Rocky, Peter condurrà una ricerca a livello globale per scoprire un altro attore che ha solo bisogno di una possibilità – in I Play Rocky – per mostrare al mondo di cosa è capace

La sinossi del film su Rocky e Sylvester Stallone recita:

Un attore in difficoltà con metà del viso paralizzato e problemi di linguaggio scrive una sceneggiatura che uno dei più grandi studi cinematografici vuole acquistare, ma lui rifiuta di venderla a meno che non gli venga affidato il ruolo principale. Respinta un’offerta di denaro che gli cambierebbe la vita, decide di lavorare per pochi spiccioli per realizzare il film con sé stesso come protagonista. Il film diventa il più grande successo al botteghino del 1976, ottenendo 10 nomination agli Academy Award e vincendo il premio come Miglior Film.

FONTE: Variety

