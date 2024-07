Secondo quanto riportato da Variety il regista Peter Farrelly (Green Book) dirigerà Mark Wahlberg nell’action comedy Balls Up.

Il progetto segue due dirigenti di marketing americani che vengono licenziati per aver sprecato un’opportunità di sponsorizzazione con un cliente e decidono di usare i loro biglietti omaggio per una partita di calcio importante. La loro dissolutezza da ubriachi li porta a essere ricercati da ogni persona in tutto il paese. Nel cast troviamo anche Paul Walter Hauser (The Instigators).

Le rirese stanno per iniziare in Australia. Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool & Wolverine) hanno firmato la sceneggiatura.

