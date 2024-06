Alla presentazione di Nuke al Tribeca Film Festival, Anna Camp è stata intervistata da Screen Rant e ha parlato non solo del suo personaggio (Audrey) in Pitch Perfect ma anche della possibilità – o meno – di un ipotetico quarto capitolo del franchise.

L’attrice non è stata ottimista a riguardo, ma ha dichiarato che, se mai accadrà, vorrebbe riprendere la storia del suo personaggio esattamente da dove l’aveva lasciata in Pitch Perfect 3:

Non penso che Pitch Perfect 4 sia in sviluppo attualmente, ma se mai lo sarà, beh, ricordiamoci che alla fine del terzo film io ero una doula. O meglio, prendevo la decisione di diventare una doula. Non so se molti se lo ricordano. Quindi vorrei tanto vedere Aubrey all’opera in questo senso, magari mentre aiuta le donne a partorire cantando ai nascituri canzoni a cappella mentre vengono al mondo e cercano di uscire a fatica dal corpo della madre. Segnatevela questa idea. Spero che gli sceneggiatori prendano nota.