Plan B, la casa di produzione di Brad Pitt, è in vendita

Plan B, la casa di produzione di Brad Pitt dietro film come 12 anni schiavo, The Departed e Moonlight e altri film che parteciperanno alla stagione dei premi come Blonde e She Said, è in vendita.

Deadline ha confirmato che la banca d’investimento indipendente Moelis & Co. è stata ingaggiata da Plan B ben sei mesi fa per valutare l’interesse di potenziali acquirenti. I presidenti, ricordiamo, sono Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

La casa di produzione fu fondata nel 2001 da Pitt e da Jennifer Aniston, che all’epoca era sua moglie. Dopo il divorzio, Pitt ne divenne l’unico proprietario nel 2005.

A quanto pare sarebbero state già avanzate diverse proposte, ma per il momento si tratta di una “fase esplorativa”.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.