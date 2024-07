Pluto Nash, commedia fantascientifica del 2002 con protagonista Eddie Murphy, è ricordata come uno dei più grandi flop al box-office del nuovo millennio: 100 milioni di budget e soli 7 di incasso. In una recente intervista con The New York Times, l’attore, riflettendo sulle scelte di carriera, racconta un aneddoto sulla ricezione della pellicola:

Prima di tutto cerco di essere divertente per il mio pubblico, voglio fare cose che so che saranno divertenti per loro. Continuo a fare ogni cosa, anche se non voglio essere messo alla prova. La sfida è quando sei in un film che non è una m*rda. È una sfida quando sei seduto nella sala di proiezione e vedi la prima versione di Pluto Nash. Ricordo che la prima volta che abbiamo visto il film c’era mio figlio Myles con me. Probabilmente aveva circa 8 anni. Myles era seduto lì con me e il film era del tutto debole. Poi, alla fine, c’è il silenzio e il mio piccolo figlio fa: “È banale”. È stata una sfida. [Ride] Anche il bambino sa che è banale.

L’intervistatore gli riporta allora le parole di Steve Martin contenute nella sua autobiografia, secondo cui “ho fatto solo cinque film buoni“. Murphy coglie l’occasione per ritornare su Pluto Nash e rigettare il concetto di “flop”:

Ho più di cinque film buoni. Mi sembra di averne forse cinque o sei brutti. Pluto Nash potrebbe essere l’unico film di m*rda. Ho un paio di film che sono deboli, e film che sono solo ok. Ma nessun flop. Una volta chiamavo i film flop. Non esiste un flop. Perché sono in questo settore da abbastanza tempo da sapere che, quando sono entrato, non c’era la Black Hollywood e c’era solo una manciata di persone di colore che lavoravano nei film. Anche solo partecipare a un film è un risultato.

Nel cast di Pluto Nash fanno parte anche Randy Quaid, Rosario Dawson e Joe Pantoliano. La storia è ambientata nel 2087 sulla Luna, che è stata colonizzata ed è divenuta una sorta di nuovo e selvaggio West. Pluto Nash, un ex contrabbandiere, è diventato il proprietario del locale più in voga del satellite. Le sue avventure iniziano quando si rifiuta di venderlo a Mogan, un criminale che sta coadiuvando il misterioso Rex Crater nel suo piano per conquistare la Luna.

Potete invece ritrovare Murphy in Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), il quarto capitolo della popolare saga prodotta da Jerry Bruckheimer su Netflix dal 3 luglio.

Cosa ne pensate delle parole di Eddie Murphy su Pluto Nash? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: The New York Times

Classifiche consigliate