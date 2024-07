Nel 2021 Mattel aveva annunciato che Lena Dunham avrebbe scritto, diretto e prodotto un film sulle Polly Pocket con Lily Collins come protagonista. Ora però Dunham annuncia di essere uscita dal progetto.

Rivela, in un’intervista con The New Yorker:

Non farò il film di Polly Pocket. Ho scritto una sceneggiatura e ci ho lavorato per tre anni. Ma ricordo che qualcuno una volta mi ha detto di Nancy Meyers: la cosa più sorprendente di lei è che i film che realizza o che realizzerebbe – con o senza uno studio, con o senza appunti – in quei film, in qualche modo, il suo gusto riesce a coincidere perfettamente con ciò che il mondo vuole.

Continua:

Che dono incredibile è quello. E anche Nora Ephron, che è stata una mentore per me, ma mi diceva sempre: “Sii strana. Non sottometterti a nessuno.” E penso che Greta [Gerwig] abbia realizzato questo incredibile successo [con Barbie], riuscendo a creare qualcosa che era letteralmente una delizia per tanti tipi di persone ed era perfettamente e divinamente Greta. Mi sentivo come se, a meno che non potessi farlo in quel modo, non l’avrei fatto. Non penso di avere quella capacità in me. Sento che il prossimo film che farò deve sembrare un film che assolutamente devo fare. Nessuno tranne me potrebbe farlo. E penso che altre persone possano fare Polly Pocket.

Attualmente quindi il film sulla bambolina bionda sembra essere in stand-by e ancora non si sa chi prenderà il posto di Lena Dunham. Mattel comunque ha in cantiere altri progetti basati sui loro giochi per bambini, da Hot Wheels a He-Man.

