Con l’uscita nelle sale di Ultima notte a Soho la sceneggiatriceha rivelati di aver scritto in passato una storia su un possibile film tratto da, videogame targato Valve datato 2007.

Parlando con CinemaBlend la sceneggiatrice ha rivelato che in passato scrisse una storia per un film basato sul sopracitato videogame, “la miglior storia di sempre”, l’ha definita. Tuttavia non catturò l’interesse dei produttori:

Sono ossessionata dalle cose che non sono riuscita a scrivere. Conosci il videogioco Portal? Ho proposto di realizzare un adattamento di quello, ne sono ossessionata. Ero in una fase primaria della mia carriera. Mi è venuta in mente quella che pensai sia la miglior storia di sempre e quindi l’ho proposta, ma è stata rifiutata, loro hanno detto “nah”. A volte di notte rielaboro quelle scene nei miei sogni. Questa è l’unica cosa che mi perseguita, che non sono mai riuscita a realizzare un film di Portal.

Qua sotto trovate la descrizione del videogame tramite Wikipedia:

La trama di Portal viene rivelata al giocatore attraverso dei messaggi audio di GLaDOS, e con la visita di alcune stanze laterali accessibili nei livelli finali. Secondo The Final Hours of Portal 2, gli eventi accadono “circa nel 2010” — dodici anni dopo l’abbandono del complesso. Il gioco comincia con Chell che si risveglia da un letto e ascolta le istruzioni e gli avvisi di GLaDOS a proposito dell’incombente esperienza di test. Questa parte del gioco si svolge in distinte camere di test che si susseguono in sequenza e introducono il giocatore alle meccaniche di gioco. Gli avvisi di GLaDOS non servono solo ad aiutare ed istruire Chell durante il gioco, ma creano anche un’atmosfera particolare, e sviluppano l’IA come un personaggio importante della storia. Durante questa porzione del gioco, GLaDOS promette a Chell una torta nel caso in cui riesca a completare tutte le camere di test.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe federe un film su Portal? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!