Il regista di Smile Parker Finn e Robert Pattinson hanno deciso di fare squadra per il remake di Possession, il film del 1981 diretto da Andrzej Żuławski presentato in concorso al 34º Festival di Cannes.

Il progetto ha attirato subito l’attenzione di Hollywood, alimentando una battaglia tra più parti come A24, Netflix, Paramount, Sony e Warner Bros.

Finn dirigerà, scriverà e produrrà il progetto mentre Pattinson figurerà come produttore attraverso la sua casa di produzione Icki Eneo Arlo. Al momento non è chiaro se reciterà anche una parte nel film.

Possession (1981) – La trama

Berlino, anni ’80. Il muro domina la città. Mark, ex agente spionistico, torna a casa dopo l’ultima missione. Il rapporto con la moglie Anna si deteriora. Mark indaga, sospettando un tradimento. Scopre che oltre a un amante “ufficiale”, Heinrich, Anna vive una seconda vita con un mistero che non vuole svelare, e che, lentamente, la trascina in un climax di violenza e follia che le fa dimenticare ogni cosa: il figlio Bob, i suoi uomini, la vita stessa.

