Povere Creature! segna la seconda, fruttifera collaborazione tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos, che sappiamo già si rinnoverà presto. Riuniti per un’intervista con Variety, i due hanno chiacchierato a lungo, spaziando su diversi fronti.

Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Lanthimos rivela che Stone era la sua prima scelta per la parte della protagonista di Povere Creature, Bella Baxter, spiegando il suo processo di casting:

Lanthimos: È molto importante la persona. C’è sempre una fase in cui i direttori di casting o gli agenti chiedono: “È un’offerta?“. E io rispondo sempre: “Beh, prima dobbiamo incontrarci“. Come faccio a offrire una parte se non parlo con la persona, se non vedo se andiamo d’accordo? Così ci siamo incontrati e siamo andati molto d’accordo. E credo che la mia unica domanda, dato che non sono madrelingua anglofono, riguardasse l’accento. Così abbiamo fatto un po’ di… Emily, Emma, come ti chiamo qui?

Stone: Mi chiamo Emily. Puoi chiamarmi Emily?

Lanthimos: Emily ha fatto delle sedute con Joan Washington, una dialect coach. E poi abbiamo fatto una sessione per vedere se potevamo lavorare nel modo in cui lavoro io. Poi abbiamo fatto ascoltare il film a molti inglesi. Volevo solo assicurarmi che fosse protetta, perché non avrei potuto dire: “Oh, sembrava strano” o altro sul set. Non che l’accento sia la cosa più importante, ma credo che ci debba essere un certo livello d’importanza.