In una recente intervista con People ha raccontato un aneddoto legato a una proiezione di, il film uscito nel 2010.

L’attore fu impossibilitato a partecipare alla premiere del film, così decise di intrufolarsi in una proiezione aperta a tutti per ascoltare le reazioni del pubblico.

Una, in particolare, non gli andò molto a genio:

Il mio personaggio inizia a piangere perché ha il piede in trappola, la scena serve a empatizzare con lui, poi si scopre che è uno psicopatico. Comunque, nella scena inizio a piangere, ricordo ancora quel giorno tanto difficile per me sul set per arrivare in quello stato mentale visto che dovevo interpretare praticamente due personaggi nello stesso momento.

Tutto a un tratto uno spettatore dice ad alta voce: “Questo tipo sta piangendo come una femminuccia“. Io mi volto e dico: “Qualche problema?” e la testa di questo tizio esplode. Mi dice: “Oddio, tu sei quello (indica lo schermo)“.

Credo di non aver visto mai nessuno di così spaventato al cinema. È come se si fosse reso conto che ero il serial killer del film… iniziò a piangere e fu fantastico.