Prey: Amber Midthunder svela come ha saputo che aveva ottenuto la parte

Intervistata per The Empire Film Podcast, Amber Midthunder ha parlato di Prey, il nuovo prequel di Predator che è arrivato in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo il 5 agosto 2022.

La protagonista del film ha raccontato nello specifico come ha scoperto di aver ottenuto la parte:

Ho ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto ed era Dan [Trachtenberg] così mi sono detta: “Oh, è una bella o una brutta notizia“. Lui mi ha detto: “Se devo raggiungere un posto via aria e non posso andarci via terra, mare o a piedi, cosa faccio?“. Io ho risposto: “Usi un deltaplano!” e lui: “No, ha un motore“. Io allora ho detto: “Oh! Una mongolfiera allora!” e lui mi ha detto: “No, dovresti dire: ‘Corri all’elicottero!’, perché sarai Arnold!“. A quel punto ho detto: “Cavolo, ho sbagliato“, ma poi ho capito. Non era esattamente come si aspettava che andasse, ma è così che me lo ha detto.

