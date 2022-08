Prey: il regista svela che gli è stato chiesto di aggiungere altre scene con il cane

Dan Trachtenberg è tornato a parlare di Prey svelando una curiosità sul nuovo prequel di Predator che è arrivato in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo il 5 agosto 2022.

Come riportato da Discussing Film, Trachtenberg ha parlato del cane della Carolina sempre al fianco della protagonista, Sarii, e il cui vero nome è Coco.

Riferendosi al lavoro fatto con la cagna, il regista ha spiegato che ha trovato molto diversa l’esperienza di girare il film e poi guardarlo, perché sul set avere un animale ha comportato non poche difficoltà:

Pensavamo: “Come possiamo far allontanare Coco dalla scena? Che possiamo fare per girare le sue inquadrature e farla allontanare?“.

Alla fine, come raccontato dal regista, la produzione è riuscita nell’intento, ma con molto sudore: “Alla fine è andato tutto bene, fortunatamente“.

In un’altra intervista con InStyle, Amber Midthunder ha parlato della pittura facciale indossata dai protagonisti spiegando che aveva più significato di quanto si possa credere:

Abbiamo partecipato a numerose prove di trucco e acconciatura prima dell’inizio delle riprese, e non parlo solo di me, ma anche degli altri ragazzi che hanno anche collaborato per la pittura facciale e il trucco da guerra.

Alcuni hanno aggiunto dei dettagli legati alla propria famiglia nei disegni, cosa che è stata bellissima e segno di grande rispetto da parte della produzione che ci ha concesso di incorporare aspetti della nostra cultura.