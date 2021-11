Secondo quanto rivelato da Deadline (La piccola Boss, Il viaggio delle ragazze) sarà la produttrice e la protagonista del sequel di, film del 1988 con Robert De Niro e Charles Grodin.

Non abbiamo altri dettagli sulla trama del progetto, ma sappiamo che Aeysha Carr (Brooklyn Nine-Nine) si è occupata della sceneggiatura).

Qua sotto trovate la descrizione (via Wikipedia) del film del 1988:

L’ex poliziotto di Chicago, Jack Walsh, radiato alcuni anni prima dalla polizia con la falsa accusa di essere in combutta con il boss della droga Serrano in quanto non ha ceduto ai tentativi di corruzione di quest’ultimo, si è trasferito a Los Angeles, ove campa facendo il cacciatore di taglie. Un lunedì mattino viene chiamato da Eddy Mascone, titolare di un’agenzia che garantisce il pagamento della cauzione per conto degli imputati in attesa di giudizio. Uno dei suoi clienti, certo Jonathan Mardukas, detto Il Duca, accusato di riciclaggio di denaro sporco, dopo l’udienza preliminare è diventato irreperibile (Mardukas era il contabile delle attività “pulite” del boss Serrano, anche lui trasferitosi a Los Angeles, e grazie alla sua posizione, ha rubato al boss 15 milioni di dollari, gran parte dei quali distribuiti in opere di beneficenza).

Se Il Duca non si presenterà alla polizia di Los Angeles entro la mezzanotte del venerdì successivo, Eddy Mascone dovrà sborsare al Tribunale ben 450 000 dollari, il che lo porterebbe alla bancarotta. Walsh accetta l’incarico di riportare ad Eddy il fuggitivo. Però ci sono altri che vogliono Mardukas: l’FBI, il cui agente capo di Los Angeles, Alonzo Mosely, lo vuole per incastrare il boss malavitoso Serrano, e quest’ultimo, che vuole Mardukas morto sia per vendetta, che per impedirgli di parlare.

