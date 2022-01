Annunciato un anno e mezzo fa , il film diche verrà girato nello spazio ha uno sviluppo molto complesso che passa anche dalla realizzazione delle infrastrutture per girarlo. Oggi è stato annunciato che la Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), società di produzione fondata dai produttori Elena e Dmitry Lesnevsky che lavorerà al kolossal, realizzerà il primo studio nello spazio. L’annuncio in pompa magna è collegato, ovviamente, all’imminente ricerca di partner commerciali e investitori pronti a contribuire al finanziamento del progetto.

Il modulo si chiamerà SEE-1 e sarà agganciato alla prima stazione spaziale ad uso commerciale al mondo, la Axiom Station (sì, lo stesso nome dell’astronave di Wall•E), attualmente in costruzione e collegata alla Stazione Spaziale Internazionale.

La S.E.E. ha assunto di recente alcuni dirigenti entertainment come il COO Richard Johnston (ex CEO di Endemol Shine UK), Mark Taffet (ex SVP della divisione sports e pay par view di HBO) e Remi Abayomi (ex VP technology di Viacom). Obiettivo della compagnia quello di aprire il primo studio in un contesto di micro gravità a orbita bassa nel quale permettere ad artisti, produttori e creativi di sviluppare, produrre e registrare o trasmettere in live streaming contenuti di alta qualità. Lo studio avrà anche un’arena sportiva / area multifunzione che verrà messa a disposizione di terze parti.

L’apertura del modulo SEE-1 è prevista nel 2024, durante le prime fasi dell’assemblaggio in orbita della Axiom Station: lo studio rappresenterà circa un quinto del volume complessivo della Axiom, che nel 2028 si staccherà dalla Stazione Spaziale Internazionale.

S.E.E. sarà lo studio di produzione che si occuperà di realizzare il film di Tom Cruise, al quale collaboreranno anche Axiom e la Space X di Elon Musk. Nulla sappiamo sul progetto, se non che sta incontrando qualche difficoltà per quanto riguarda un aspetto fondamentale: l’assicurazione. A gennaio 2021 era stato annunciato che Cruise e Liman sarebbero andati sulla ISS per un primo viaggio turistico alla fine dell’anno, ma non vi sono più stati aggiornamenti.

Fonte: Variety