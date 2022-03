è morta il 28 febbraio. L’unica figlia di J.R.R. Tolkien era anche la figlia più giovane, e si è spenta a 92 anni.

Come suo fratello Christopher, che è morto a 95 anni a gennaio del 2020, Priscilla Tolkien era studiosa delle opere di suo padre. Era vice-presidente onoraria della Tolkien Society (l’associazione letteraria dedicata alla vita e alle opere dello scrittore, la più antica e più importante tra le Società Tolkieniane).

Nata nel 1929 a Oxford, Priscilla era la quarta e ultima figlia del Professore e di sua moglie Edith. Ha studiato inglese al Lady Margaret Hall college di Oxford, che ieri ha pubblicato un necrologio annunciandone la morte. Nel 1992 ha pubblicato, assieme a suo fratello maggiore John, il libro The Tolkien Family Album, una raccolta di foto di famiglia realizzata in occasione del centenario della nascita del padre.

Nel 2012, come fiduciaria del Tolkien Trust, assieme ad alcuni editori inglesi ha fatto causa alla Warner Bros. per 80 milioni di dollari accusando la major di aver sfruttato i personaggi della Terra-di-Mezzo per promuovere le scommesse online.

Una curiosità: il primo nome di Frodo Baggins, nelle primissime bozze del Signore degli Anelli, era Bingo Bolger-Baggins, nato apparentemente dai nomi che la piccola Priscilla aveva dato a degli orsacchiotti. A 14 anni, aiutò suo padre a scrivere il romanzo battendo a macchina alcuni dei capitoli sotto dettatura.