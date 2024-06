Mentre Netflix porterà avanti la serie con una seconda e una terza stagione, Il problema dei tre corpi prenderà anche la forma di film grazie al celebre regista Zhang Yimou.

Il progetto è stato annunciato domenica da Wang Changtian, fondatore e amministratore delegato di Enlight Media, uno dei tre studi più importanti in Cina, in occasione di una conferenza nell’ambito dello Shanghai International Film Festival.

Wang ha spiegato che Zhang ha iniziato a sviluppare il progetto da poco: “La nostra speranza è che Zhang Yimou catturi l’essenza del romanzo Il problema dei tre corpi e realizzi qualcosa di innovativo e rivoluzionario, acquistando risonanza internazionale“.

Il romanzo del 2008, prima parte di una trilogia scritta dall’autore cinese Liu Cixin, è stato già adattato in Cina come serie animata, serie live-action e in un film che però non è mai stato distribuito.

Zhang Yimou ha diretto film come La strada verso casa, La foresta dei pugnali volanti, La città proibita, I fiori della guerra e The Great Wall con Matt Damon.

