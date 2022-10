Prophet: lo sceneggiatore di Atomica bionda adatterà il fumetto di Rob Liefeld con Jake Gyllenhaal nel cast

Prophet, l’adattamento cinematografico del fumetto di Rob Liefeld che avrà per protagonista Jake Gyllenhaal, ha ottenuto un nuovo sceneggiatore.

Inizialmente scritto da Marc Guggenheim, il film sarà ora adattato da Kurt Johnstad, sceneggiatore di Atomica bionda, film d’azione con Charlize Therone.

Fonti dell’Hollywood Reporter aggiungono che il film racconterà le origini del personaggio in modo molto simile al fumetto, con il personaggio di Gyllenhaal che si offrirà volontario per un esperimento nazista alla fine della Seconda guerra mondiale, per poi finire sotterrato per 20 anni dopo l’esplosione di una bomba. Si risveglierà nel 1965, ritrovandosi come bersaglio di alcuni agenti del KGB che sono sulle sue tracce per creare nuovi super soldati sfruttando il suo sangue.

Fonte: THR