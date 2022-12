Queer: Luca Guadagnino dirigerà il film con protagonista Daniel Craig

Un nuovo progetto per l’indaffaratissimo Luca Guadagnino: si tratta dell’adattamento cinematografico di Queer, romanzo breve di William S. Burroughs scritto tra il 1951 e il 1953 e pubblicato nel 1985, con Daniel Craig come protagonista.

Queer (Checca, edito da Adelphi, pubblicato anche con il titolo Diverso da Sugarco), opera autobiografica, è ambientato tra Città del Messico e il Sud America e racconta la storia di Lee, la sua vita tra gli studenti americani espatriati e i proprietari di bar sopravvivendo con lavori part-time. Lee è innamorato di un giovane uomo di nome Allerton (basato su Adelbert Lewis Marker), un marine congedato di Jacksonville, Florida. Un amore non corrisposto che arriva a raggiungere punti quasi grotteschi.

Nel 2011 un adattamento di Queer scritto da Oren Moverman doveva essere diretto da Steve Buscemi, con Guy Pearce e Ben Foster.

Guadagnino starebbe puntando al a Queer come suo prossimo progetto dopo Challengers, e al momento sta lavorando alla ricerca di finanziamenti per il budget, puntando poi a uno degli attori della serie Outer Banks per interpretare il secondo protagonista del film.

I progetti a cui Guadagnino è collegato sono numerosi. Dopo Bones and All, Challengers è il suo prossimo film in post-produzione. Successivamente dovrebbe dedicarsi alla serie di Ritorno a Bridshead e al nuovo Scarface, ma sta anche lavorando a un biopic di Audrey Hepburn con Rooney Mara (è in cerca di uno sceneggiatore), oltre ad altri remake.

