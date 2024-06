In un’intervista con ET per promuovere l’imminente Beverly Hills 4, Eddie Murphy ha rivelato di essere al lavoro su un progetto con Martin Lawrence, con cui negli anni ’90 aveva recitato in Il principe delle donne e in Life. Ecco di cosa si tratta:

Ho un’altra idea per qualcosa con Martin. L’ho sviluppata per anni. Avete presente Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo? Ho una sceneggiatura, che sarà consegnata a momenti, scritta da Jez Butterworth [Indiana Jones 5, Edge of Tomorrow] e sto cercando di fare un remake di quel film. È uno dei miei film preferiti di tutti i tempi e se lo farò, se la sceneggiatura andrà bene, nel cast ci saranno tutti i più famosi comici. Chiunque sia stato divertente negli ultimi 30 anni sarà in questo film.

Classico della commedia uscito nel 1963, Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo racconta la storia di un gruppo di automobilisti che scopre l’ubicazione di un bottino nascosto e gareggia l’uno contro l’altro in una folle corsa per essere il primo a trovare il tesoro. Il ricco cast comprende Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caesar, Buddy Hackett, Ethel Merman, Mickey Rooney, Edie Adams, Dick Shawn, Jonathan Winters, Andy Devine, Norman Fell, Peter Falk, Sterling Holloway, Buster Keaton e Carl Reiner.

Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), il quarto capitolo della popolare saga, è in arrivo il 3 luglio in streaming su Netflix.

Lawrence è invece attualmente nelle sale con Bad Boys 4, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

