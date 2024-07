In A Quiet Place: Giorno 1, ora nelle sale, cattura l’attenzione Frodo, gatto che segue la protagonista Samira (Lupita Nyong’o) durante l’attacco alieno a New York. In un’intervista con Variety. il regista Michael Sarnoski ha rivelato che per “interpretarlo” sono stati utilizzati sul set due esemplari felini, Schnitzel and Nico: “Siamo riusciti a portare a termine l’intero film senza creare un gatto in computer grafica, e questa è stata una grande vittoria per noi”.

Nel film, bisogna non proferire suono per salvarsi e questo vale anche per gli animali. Durante le ricerche, Sarnoski ha appreso che il miagolio fa parte del comportamento naturale dei gatti, ma “molto di questo viene messo in atto come modo di comunicare con gli esseri umani. Quindi, ho pensato che, nell’apocalisse, se non ci fossero state persone in giro, un gatto non ha bisogno di miagolare“. Inoltre, poiché Frodo è addestrato come animale di servizio, “ho pensato che fosse molto obbediente. Se Sam diceva: ‘Fai silenzio’, lui ubbidisce. … I gatti possono essere estremamente silenziosi. Sono predatori, possono fermarsi e muoversi molto silenziosamente e ho pensato che avesse capito cosa stava accadendo. Quindi, quando un gatto vede queste creature in azione, pensa: ‘Non mi farò sentire‘”. Schnitzel e Nico si sono comportati bene anche sul set, aggiunge il regista: “Andavano d’accordo e stavano insieme tutto il giorno“.

La principale sfida è stata infatti un’altra: venire incontro a Nyong’o, che ha sempre avuto paura dei gatti. Per prepararsi alla stretta relazione tra Samira e Frodo, l’attrice ha dunque seguito una lunga terapia di esposizione. Racconta:

La Paramount è stata così gentile da assumere un addestratore di gatti che mi ha incontrato prima che arrivassi alla produzione e mi ha aiutato a superare la mia paura, solo attraverso l’esposizione e le domande, [come] “Perché quel gatto si strofina su quei mobili in quel modo?” Molto lentamente, sono riuscita a prendere coraggio e a toccarli e, in breve tempo, a tenerli in braccio.

Alla fine della produzione, Nyong’o si era talmente innamorata dei suoi co-protagonisti da prendere un gatto tutto suo, Yoyo. Eccoli in un post su Instagram condiviso dall’attrice:

A Quiet Place: Giorno 1 è nelle sale dal 27 giugno. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del gatto Frodo in A Quiet Place: Giorno 1? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate