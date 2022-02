, premio Oscar dietro titoli Pixar come, ha stretto un accordo con il suo ex-capoalla Skydance Animation per lavorare su

Bird scrisse Ray Gunn, una storia investigativa retro-futuristica, quando lavorava per la Warner Bros. Animation negli anni ’90 con Matthew Robbins e adesso la svilupperà in una nuova dimora. Lo stesso film di Gli Incredibili, in realtà, prima che passasse alla Pixar fu sviluppato presso la Warner Bros. Animation.

Si tratta di una seconda “rimpatriata” per il regista visto che tornerà a collaborare con la Skydance, che co-produsse il suo debutto live-action con il film uscito nel 2011 intitolato Mission: Impossible – Protocollo fantasma.

“Siamo felicissimi di collaborare con Brad per dare finalmente vita alla sua visione con Ray Gunn” ha commentato Holly Edwards, presidente della Skydance Animation e Lasseter, capo della Skydance Animation. “Dal suo mondo coinvolgente ai ricchissimi personaggi, non vediamo l’ora di esplorare questa storia e creare un’esperienza animata unica nel suo genere per il pubblico di tutto il mondo“.

Per il momento non è chiaro se la Skydance userà la sceneggiatura originale di Bird e Robbins, ma è decisamente probabile che ci saranno rimaneggiamenti.

Non è stato ancora annunciato se il film approderà esclusivamente al cinema o se arriverà su Apple TV+, partner distributivi dello studio.

