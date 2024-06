Nel 2009, Kate Winslet si è aggiudica il suo primo (e finora unico) Oscar per la sua interpretazione in The Reader, nei panni di una donna con un passato da guardia in un campo di concentramento. In una recente intervista con Variety, l’attrice ha ricordato la sua esperienza col regista di Stephen Daldry:

Era la prima volta che lavoravo con un regista che poteva essere apertamente nervoso e vulnerabile, Stephen Daldry mi diceva: “Perché mi guardi? Nemmeno io ho la più pallida idea di come interpreterai il personaggio. Lo faremo insieme“.

Nella medesima intervista, viene allora interpellato il diretto interessato, che precisa:

Lei si sottopone a un’enorme quantità di preparazione, trovando l’accento o la voce per il personaggio, un lavoro minuzioso. Fa ogni tipo di lavoro fisico, dove si trova il centro di gravità del personaggio. Arriva con molto, ma non sembra mai qualcosa di preparato in anticipo. Sembra che lo stiate preparando insieme.

Nel cast di The Reader troviamo anche Ralph Fiennes, Bruno Ganz, David Kross.

Abbiamo visto invece recentemente Winslet nella serie HBO The Regime, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

