, film di fantascienza del 2012 diretto da Shawn Levy e con protagonisti Hugh Jackman e Evangeline Lilly, non ha avuto un grande successo al botteghino anche se i suoi risultati sul mercato home video lo hanno reso un piccolo cult per gli appassionati del genere.

Il regista Shawn Levy è tornato a parlare di un sequel durante la promozione del suo ultimo film, Free Guy, ma anche più di recente Anthony Mackie, in un’intervista con EW in cui ha parlato delle sue idee per il futuro del franchise mai decollato:

Shawn mi offrì la parte con l’idea di accrescere il mio ruolo nel corso della sperata serie di film, io gli dicevo: “Amico, potremmo fare il secondo, ma anche il decimo film“. Volevo che fosse come la saga Fast and Furious.

Ha poi aggiunto:

Credo che le possibilità siano infinite. Ho sempre pensato alla possibilità di esplorare il mondo sotterraneo, perché le lotte clandestine sono così lontane dall’ultimo scontro nel film, così elegante e glamour. Credo si possa fare un incrocio tra Mad Max e Real Steel, io potrei essere Tina Turner.

Con Hugh Jackman, Evangeline Lilly e Dakota Goyo, Real Steel ha incassato in tutto il mondo appena sotto i 300 milioni di dollari. Solo negli Stati Uniti la pellicola di Shawn Levy ha incassato $85,4 milioni.

La sinossi:

Charlie Kenton è un ex pugile che ha perso la sua ultima occasione di conquistare il titolo quando un robot di 800 kg e oltre 2 metri d’altezza lo ha sostituito sul ring. Ora che non è altro che un promoter a tempo perso, Charlie guadagna abbastanza soldi montando robot di poco valore con metallo di scarto per passare da un incontro clandestino di boxe all’altro. Quando Charlie tocca il fondo, si unisce a malincuore a Max, il figlio dal quale si era separato, per costruire e allenare uno sfidante che possa vincere.

