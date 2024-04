Rebel Wilson torna a parlare della – a suo dire – pessima esperienza avuta durante la lavorazione di Grimsby – attenti a quell’altro, il film di Louis Leterrier con Sacha Baron Cohen e Mark Strong.

Intervistata dal The Times ha raccontato di essere stata vittima di “mancanza di rispetto sul set” e di non averne voluto parlarne all’epoca per timore di essere etichettata come una “piantagrane” confermando che quella con Grismby:

Si è rivelata essere la peggiore esperienza professionale della mia carriera.

L’attrice ha poi spiegato al The Times di credere che i suoi costumi di scena per il film erano stati scelti per:

Far vedere tutta la cellulite sulle mie cosce con il top usato per mostrare la parte più grassa del mio braccio… come se fossi qualcosa da deridere e umiliare a causa della mia stazza. Una cosa è quando qualcuno che è grasso sfruttare il proprio peso per la commedia, altro è l’essere umiliati per questa ragione.

