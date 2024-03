Da un recente articolo di People emergono nuovi dettagli sulle accuse di Rebel Wilson nei confronti di Sacha Baron Cohen e sui motivi che l’hanno spinta a descrivere la sua esperienza durante la lavorazione di Grimsby – Attenti a quell’altro, nel dettaglio.

Dal suo libro autobiografico infatti, Rebel Rising, Wilson afferma che:

Mi sentivo come se ogni volta che dovevo parlare a Sacha Baron Cohen lui si sentisse in dovere di ricordarmi che avrei dovuto essere nuda in una scena futura con lui. E io continuavo a riderci sopra dicendogli che no, non avrei girato scene di nudo. Un giorno Sacha mi ha fatto chiamare dicendo che ci sarebbe stata una scena aggiuntiva da girare, buttandola sul generico. Ad un certo punto me lo ritrovo che si abbassa i pantaloni e mi dice di ficcargli un dito su per il c*lo. E io subito rispondo qualcosa come: “Cosa??? NO!!!” Sul momento ero abbastanza spaventata, volevo solo andarmene il prima possibile, così sono riuscita a trovare un compromesso: l’avrei schiaffeggiato sul c*lo e improvvisato una battuta finale.

Lo staff di Sacha Baron Cohen ha già risposto a queste accuse negandone la veridicità come vi abbiamo già riportato in questo articolo, affermando che sia nei documenti fisici che nelle testimonianze di chi era presente sul set durante le riprese non ci fosse nulla a sostegno delle accuse della Wilson.

Anche un produttore ha preso le difese dell’attore:

La sceneggiatura, che Rebel [Wilson] ha letto per intero e approvato prevedeva fin dall’inizio una scena in cui il suo personaggio cercava di ficcare un dito tra le chiappe di Sacha. E in nessun momento sul set Sacha le ha chiesto realmente di ficcargli un dito tra le chiappe. Durante tutto il periodo di riprese, lei è stata trattata con il massimo rispetto ed è stata accolta a livello di collaboratrice in ogni ambito creativo che riguardasse il film.

Uno degli sceneggiatori ha poi aggiunto:

Quella scena era già presente in sceneggiatura e programmata da girare.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

