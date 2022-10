Red Notice: i produttori aggiornano sui sequel, si punta alle riprese in contemporanea

In una recente intervista con Collider, i produttori di Red Notice Beau Flynn e Hiram Garcia hanno parlato dei sequel del film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Stando ai due, l’intento è ancora quello di dirigere I sequel contemporaneamente:

Flynn: Abbiamo una sceneggiatura per Red Notice 2 e quasi una per Red Notice 3. Il piano, se io e Hiram riusciremo a fare a modo nostro, è di girare i due film in contemporanea. Ma tutto dipenderà dalla sceneggiatura e da cosa ne pensano Dwayne, Gal e Ryan. Quel franchise è uno spasso e ovviamente Netflix ne ha bisogno, abbiamo anche Rawson [Marshall Thurber, dregista] a bordo.

Garcia: Già, Rawson (Marshall Thurber) sta lavorando sodo, ne abbiamo parlato con lui proprio l’altro giorno. Questa è la sua creatura a cui sta dedicando anima e corpo. Siamo emozionati di poter leggere le nuove stesure che ci consegnerà prestissimo.