Da un recente report di The Illuminerdi apprendiamo che(Ant-Man and the Wasp) avrebbe abbandonato il suo ruolo da protagonista nell’adattamento cinematografico di

Gli studios stanno quindi attualmente cercando una nuova attrice per la parte.

È dal 2008 che la Millennium cerca di portare Red Sonja sullo schermo (dopo il celebre film con Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger uscito nel 1985). All’epoca doveva essere diretto da Douglas Aarniokoski, con Robert Rodriguez alla produzione e Rose McGowan come protagonista. Nel 2011 Megan Fox era in lizza per la parte, poi toccò a Simon West interessarsi alla regia, con Amber Heard come protagonista. Nel 2015 Christopher Cosmos ha riscritto la sceneggiatura, nel 2018 Singer è stato annunciato come regista e poco dopo è stato sostituito da Jill Soloway, creatrice di Transparent.

Mark Canton e Courtney Solomon produrranno il lungometraggio insieme a Christa Campbell e a Lati Grobman della Campbell Grobman Films. Adrea Sperling, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, Younger, Les Weldon, Joe Gatta e Tanner Mobley saranno invece i produttori escutivi.

