Dopo quanto accaduto la scorsa estate con, la rete televisiva americana Turner Classic Movies (gestita da Warner Bros. Entertainment) ha messo in lavorazione una nuova serie, Reframed Classics , con l’obiettivo di porre l’attenzione su 18 film “problematici” usciti tra gli anni ’20 e gli anni ’60.

Il primo episodio andrà in onda stasera e si concentrerà proprio sul film che ha acceso un forte dibattito lo scorso giugno. L’immortale capolavoro del 1939 diretto da Victor Fleming era stato protagonista della cronaca per via della sua temporanea rimozione da HBO Max, la piattaforma streaming targata WarnerMedia. Il motivo? Il film “andava contestualizzato”.

Dopo un paio di settimane di assenza, la pellicola è poi tornata disponibile preceduta da due video, il primo a cura di Jacqueline Stewart, professoressa di cinema presso l’Università di Chicago e conduttrice di “Silent Sunday Nights” su Turner Classic Movies, in cui veniva motivato perché “questo epico dramma del 1939 dovrebbe essere visto nella sua forma originale, contestualizzato e discusso”. Il secondo era una registrazione di un’ora della conferenza “The Complicated Legacy of ‘Gone With the Wind’” effettuata al TCM Classic Film Festival nell’aprile del 2019, moderato dall’autore e storico Donald Bogle.

Il passo successivo è stato mettere in sviluppo una serie che partirà oggi proprio con Jacqueline Stewart alla conduzione:

Sappiamo che milioni di persone amano questi film. Non intendiamo dire che dovreste pensarla in un certo modo su “Psyco” o su “Via col vento”. Stiamo soltanto cercando di dare forma a dibattiti più lunghi e approfonditi senza limitarci al “questo film lo amo, questo film lo odio“. C’è così tanto spazio tra le due cose.

La serie, in onda ogni giovedì fino al 25 marzo, si concentrerà su film come Indovina chi viene a cena?, Gunga Din, Sentieri selvaggi, My Fair Lady, Ombre rosse, Colazione da Tiffany, La donna del giorno e Quelle due.

Per Psyco, ad esempio, si parlerà di identità transgender e di cosa comporti equiparare la fluidità di genere e il desiderio di indossare abiti da donna alle malattie mentali e alla violenza. Da questo si partirà poi per un’analisi sulla sessualità nei film di Alfred Hitchcock.

L’obiettivo finale di Reframed Classics sarà dare al pubblico gli strumenti per analizzare i film di epoche passate senza limitarsi a bandirli o a “cancellarli”.