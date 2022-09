Il regista di Batgirl su Brendan Fraser: “Merita il meglio”

Come abbiamo visto, Brendan Fraser è stato accolto con una standing ovation dopo la presentazione di The Whale a Venezia.

Due registi che hanno lavorato con l’attore di recente sono Adil El Arbi e Bilall Falla in Batgirl, film che non uscirà più né al cinema né su HBO Max in seguito a una decisione presa dalla nuova dirigenza di Warner Bros. Discovery. El Arbi ha voluto celebrare il traguardo del collega condividendo il video dell’ovazione su Instagram e aggiungendo:

Sono così felice per Brendan Fraser, non vedo l’ora che esca The Whale. È stato un grande onore lavorare con questa persona fantastica! Merita il meglio!

