In una recente intervista per EW, il regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, ha rivelato di essere stato sul punto di dirigere The Flash con Ezra Miller per la DC, ma di avere rinunciato al progetto in fase ancora preliminare.

Sulle motivazioni che hanno spinto il regista a rifiutare The Flash e molte altre proposte di una certa rilevanza, a detta di Levy, la mancanza di storie che valga la pena raccontare:

Mi fanno continuamente offerte per dirigere film basati su proprietà intellettuali note ogni settimana ma, come avrete notato dalla mancanza di annunci a riguardo, le rifiuto quasi tutte. Ho bisogno di sentire che si tratta di una storia che valga la pena raccontare.

