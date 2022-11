Il regista dello slasher su Winnie the Pooh svilupperà un horror basato su Peter Pan

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter il regista Rhys Frake-Waterfield starebbe non solo pianificando un sequel di Winnie the Pooh: Blood and Honey, slasher ispirato al noto personaggio per bambini, ma è intenzionato a portare sul grande schermo anche un nuovo horror basato sul personaggio di Peter Pan intitolato Peter Pan: Neverland Nightmare.

Non si hanno ancora dettagli sul progetto basato sul personaggio nato dalla penna di J. M. Barrie. Sappiamo tuttavia che Fathom Events è pronta a distribuire Winnie the Pooh: Blood and Honey solamente un giorno (il 15 febbraio 2023) in centinaia di cinema statunitensi selezionati.

Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.

Cosa ne pensate? Il progetto vi ispira? Ditecelo qui di seguito nei commenti!