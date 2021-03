Il profilo Facebook Ufficiale della saga cinematografica dici regala la prima foto ufficiale del reboot in uscita a settembre nei cinema. L’immagine, che potete trovare più in basso, raffigura un’insegna ben nota a chi conosce a menadito i videogiochi del franchise videoludico della: si tratta infatti del cartello che delimita l’ingresso nel territorio di, la città fittizia del midwest americano che fa da sfondo ai primi titoli dell’epopea survival horror.

Giusto ieri, abbiamo riportato le dichiarazioni che il regista della pellicola, Johannes Roberts, ha rilasciato a margine di un evento virtuale del SXSW. Il filmmaker ha rivelato il titolo ufficiale di questo atteso reboot, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, nonché quello che vuole ottenere col lungometraggio in materia di toni e sfumature horror. Ha anche specificato di essersi ispirato principalmente a due pellicole di John Carpenter: potete scoprire quali in questo articolo.

Vi ricordiamo che in aggiunta al film, c’è in programma anche una serie Tv, intitolata Resident Evil: Infinite Darkness, in arrivo prossimamente su Netflix (ECCO I DETTAGLI).

La regia del progetto è stata affidata a Johannes Roberts (47 metri). Del cast principale fanno parte Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue e Neal McDonough.

Nello specifico Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e Neal McDonough sarà William Birkin. Come noto, questa nuova iterazione cinematografica della celeberrima IP Capcom sarà più direttamente basata sugli eventi raccontati dai primi capitoli della saga contrariamente a quanto avvenuto con le pellicole campioni d’incasso interpretate da Milla Jovovich.

La storia sarà ambientata “nel 1998, durante una fatale notte a Raccoon City”. Anche in questo caso, si tratta di un riferimento al primo videogioco, uscito nel 1996 e ambientato il 24 luglio 1998.

Quanto attendete questo nuovo lungometraggio basato sulla popolare saga di survival horror della nipponica Capcom? Ditecelo, come al solito, nei commenti qua sotto!