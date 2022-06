Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City avrà un sequel? Il film di Johannes Roberts che ha riportato nelle sale la saga videoludica della Capcom lo scorso novembre, non ha avuto un successo di pubblico paragonabile alle pellicole della vecchia saga con Milla Jovovich. Con un costo di 25 milioni e un incasso di circa 42 in tutto il mondo, la pellicola non ha ancora ricevuto il via libera per l’eventuale sequel nonostante un epilogo che lascia aperte e in sospeso svariate questioni.

Tra le quali quella collegata al personaggio interpretato da Tom Hopper, ovvero sia Albert Wesker. L’attore, impegnato nella promozione stampa di The Umbrella Academy 3 (LEGGI LA RECENSIONE) spiega:

Quello che so è che ha avuto molto successo nei termini di mercato on demand, un sacco di gente lo ha visto a casa, quindi credo che alla Constantin e alla Sony siano soddisfatti. Di certo spero di poter tornare a interpretare Albert Wesker anche perché tutto è finito all’insegna del “Potrei abituarmi a questo ragazzo”. Poi, anche in riferimento al suo percorso, penso posa essere molto interessante quindi lo spero.

