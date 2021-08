Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Arrivano da IGN le prime foto ufficiali di, la pellicola che riporterà al cinema la celeberrima IP videoludica della Capcom.

In queste prime immagini possiamo ammirare Leon Kennedy (Avan Jogia) e Claire Redfield (Kaya Scodelario), i protagonisti del secondo capitolo del videogame, Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Chris Redfield (Robbie Amell), i ben noti personaggi che nel primo episodio della saga si ritrovano a indagare all’interno di Villa Spencer e, da ultima, anche l’orrenda Lisa Trevor (Marina Mazepa). Lisa Trevor è la figlia di George Trevor, l’architetto che aveva progettato Villa Spencer. Assente nella versione originale di Resident Evil uscita su PlayStation, venne introdotta nel remake del titolo uscito inizialmente in esclusiva su Nintendo GameCube nel 2002.

Potete ammirarle tutte qua sotto.

Nella chiacchierata fatta con il magazine, il regista Johannes Roberts spiega anche le principali differenti fra il suo film e quelli del celeberrimo filone con Milla Jovovich:

Questo film non ha davvero nulla a che vedere con gli altri. Si è trattato di ritornare ai videogame e dare forma a un film che fosse più un horror che un action sci-fi come gli altri. Sono stato molto influenzato dal lavoro che è stato fatto col remake del secondo videogame e volevo davvero catturare quei toni così carichi d’atmosfera. Era davvero molto cinematografico […] Non c’è nulla di altamente tecnologico nella città di questo film. È un posto che sembra devastato. Volevo una Raccoon City che sembrasse come la città de Il Cacciatore: una città fantasma dimenticata dal resto del mondo […] Desideravo davvero tornare alle radici horror. Un film fatto di atmosfera e spavento e non di azione sfrenata.

Poi, in merito all’inserimento di Lisa Trevor, spiega:

Lisa Trevor ha una parte fondamentale nel film. Sono sempre stato affascinato da lei giocando il remake del primo film. La trovavo, allo stesso tempo, stranamente inquietante e, allo stesso tempo, stranamente ossessionante. Quando stavamo discutendo di come dare vita a questa storia, lei era uno degli elementi che desideravo maggiormente raccontare visto che era stata completamente ignorata dagli altri film di Resident Evil. Volevo che fosse un personaggio tridimensionale, non solo questa sorta di spaventoso spettro. A interpretarla c’è Marina Mazepa che ha fatto un lavoro meraviglioso con James Wan in Malignant e ha lavorato davvero sodo per dare vita a Lisa Trevor. I fan la ameranno. È spaventosa, ma è anche tragica. Nel film, sarà messa in relazione alla storia di Claire Redfield, a cominciare dall’orfanotrofio in cui Claire è cresciuta.

La regia del progetto è stata affidata a Johannes Roberts (47 metri). Del cast principale fanno parte Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue e Neal McDonough.

Nello specifico Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e Neal McDonough sarà William Birkin. Come noto, questa nuova iterazione cinematografica della celeberrima IP Capcom sarà più direttamente basata sugli eventi raccontati dai primi capitoli della saga contrariamente a quanto avvenuto con le pellicole campioni d’incasso interpretate da Milla Jovovich.

La storia sarà ambientata “nel 1998, durante una fatale notte a Raccoon City”. Anche in questo caso, si tratta di un riferimento al primo videogioco, uscito nel 1996 e ambientato il 24 luglio 1998.

Questa la logline preliminare della pellicola:

La un tempo fiorente casa del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una morente città del Midwest americano. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata… dove un enorme male cova sotto alla superficie. E quando questo male si scatena, i cittadini cambiano… per sempre. E un piccolo manipolo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per smascherare la verità dietro la Umbrella e riuscire a sopravvivere alla nottata.

Quanto attendete questo nuovo lungometraggio basato sulla popolare saga di survival horror della nipponica Capcom? Ditecelo, come al solito, nei commenti qua sotto!