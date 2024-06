Presentato al Tribeca Film Festival e da oggi nelle sale statunitensi, Reverse the Curse – scritto e girato David Duchovny, celebre Fox Mulder nella serie X-Files, ha subito un drastico cambio di titolo in fase di promozione.

In una recente intervista con ComicBook, Duchovny ha spiegato il motivo di questo cambiamento, dopo che il film è stato acquistato dalla Vertical Entertainment e gli è stato “caldamente suggerito” di agire in questo modo:

Il motivo è che sembra che sia l’algoritmo a comandare e a fare girare il mondo, mi è stato detto che all’algoritmo gli asterischi non piacciono, o che le persone non sono capaci di scrivere gli asterischi, quindi c’era il rischio che scrivendo ‘Bucky F*cking Dent‘ nella barra di ricerca il risultato non avrebbe portato a nulla.

Ah, e all’algoritmo non piacciono nemmeno le parolacce, perché deve “proteggere i bambini” quindi un film con la parola “f*uck” nel titolo – anche con l’asterisco – avrebbe potuto essere nascosto… magari proprio ai ragazzini a cui il film poteva piacere o interessare.

Peccato che l’algoritmo non nasconda o non trovi offensivo allo stesso modo la violenza o schifezze del genere, ma si preoccupi di nascondere un titolo con la parola f*ck censurata dall’asterisco.