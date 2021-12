In una recente intervista all’ About Last Night Podcast with Adam Ray è tornata a parlare della scena di nudo conin, film uscito nel 2009.

L’attrice ha raccontato che l’atmosfera sul set era molto intima:

Il set era chiuso a tutti, soltanto le persone del reparto trucco avevano il permesso di esserci per dare una mano a nascondere cose. Io avevo i capelli strategicamente sui capezzoli, mentre io e Ryan avevamo questi cosi color carne attaccati alle parti intime e sul cosino di Ryan… no, nient’affatto un cosino, ma non lo so perché non ho visto nulla!

Gli attori girarono la scena in cui nudi sbattevano uno contro l’altra e si ritrovarono a terra, quando accadde un momento esilarante:

Ricordo la regista Anne Fletcher immersa del buio che a un certo punto urla: “Ryan, ti si vedono i testicoli!“. Io penso: “Oddio!“, volevo guardare in basso ma mi sono costretta a non farlo. Tutti sul set cercarono di avvicinarsi a un monitor per vedere meglio e io ricordo di averle detto: “Anne, c’è modo e modo di dire certe cose“.

Bullock ha concluso tessendo le lodi del collega, un vero professionista.

