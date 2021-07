è morto oggi a 91 anni. Ha diretto, con Christopher Reeve,e la serie, insieme a molte altre pellicole.

L’annuncio è stato fatto da sua moglie, la produttrice Lauren Schuler Donner che con il marito aveva fondato la The Donner’s Company e ha prodotto, tra gli altri, i film degli X-Men, Ladyhawke, Free Willy. Richard Donner è morto lunedì mattina.

Nato il 24 aprile del 1930 nel Bronx, Donner iniziò la sua carriera dirigendo per la televisione: prima spot pubblicitari, poi episodi di serie iconiche come The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., Get Smart, L’isola di Gilligan, L’uomo da sei milioni di dollari, Perry Mason. Il primo successo cinematografico è datato 1976, con il ben noto Il presagio con Gregory Peck. Due anni dopo, la consacrazione: nel 1978 esce infatti Superman, con Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman. È il primo grande cinecomic “serio” e il prototipo di blockbuster cinematografico che nei decenni successivi segnerà l’industria cinematografica.

Richard Donner attraversa gli anni ottanta realizzando veri propri cult: nel 1985 dirige I Goonies, su produzione di Steven Spielberg e Chris Columbus, e Ladyhawke. Due anni dopo produce Ragazzi perduti, contribuendo a lanciare la carriera di Joel Schumacher, e nel contempo dirige Arma letale con Danny Glover e Mel Gibson, un franchise a cui tornerà nel 1989 e nel 1992, e infine nel 1998 con il quarto episodio della saga. Nel frattempo gira film come Maverick (1994), Assassins (1995), Ipotesi di complotto (1997).

Negli anni duemila si dedica all’attività di produzione firmando due regie: Timeline – ai confini del tempo (2003) e infine Solo 2 ore (2006).

L’immagine di copertina è tratta da questo estratto dal box-set della trilogia del Cavaliere Oscuro in cui discute dei film con Christopher Nolan:

Fonte: Deadline