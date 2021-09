LEGGI ANCHE – Ryan Reynolds si scusa con le Spice Girls per una scena presente in 6 Underground

ha rilasciato una corposa intervista a Vulture durante la quale ha potuto condividere un paio di notevolissimi aneddoti relativi al lavoro fatto insieme alle Spice Girls in Spice World (noto come Spice Girls – Il film in Italia), il film musicale che, nel 1997, ha portato sul grande schermo la popolare band britannica.

Parlando del primo incontro con le Spice Girls, Richard E Grand ricorda:

Avevo da poco passato i quaranta e loro avevano la metà dei miei anni. Scary Spice, Mel B, mi pizzicò il sedere il primo giorno e disse “Non sei messo male per essere un vecchio” [ride, ndr.]. Ho pensato “Beh, se questo è il sigillo d’approvazione della più turbolenta delle Spice, significa che sono promosso”. Parlavano davvero di qualsiasi cosa, senza alcuna inibizione. Erano gasatissime per il successo che avevano ed era davvero difficile non farsi trasportare da tutta quell’energia. Anche i produttori erano galvanizzati, ciascuno di noi aveva un Winnebago gigantesco che aveva anche un salotto e ogni genere di modernità che poteva avere il Winnebago che normalmente aveva Tom Cruise. Loro però dissero “Ci sentiamo sole così, vogliamo stare tutte insieme!”. Io di sicuro non rinunciai al mio, è stato il più grande che abbia mai avuto nella mia carriera, ma loro insistettero per stare insieme. E i produttori, con estrema gioia, si liberarono di quelli non necessari andando a risparmiare sull’esorbitante costo del noleggio.

Richard E Grant racconta anche della giornata di lavoro fatta insieme a Roger Moore. In Spice Girls – il film, il leggendario attore aveva un cammeo nei panni de Il Capo, il boss dell’etichetta discografica della band:

Abbiamo girato tutto in un giorno. Quando Roger Moore arrivò nello studio dove stavamo lavorando, tutti si zittirono. Non avevo mai avuto un’esperienza del genere, voglio dire, era Roger Moore, una leggenda. Ed ecco che lui, in questo silenzio irreale, disse improvvisamente “Ma devo dei soldi a qualcuno qua?” e ruppe così il ghiaccio. Era una persona davvero affascinante e cortese. Quando ci siamo presentati, gli raccontai che una mia ex-ragazza aveva soprannominato il mio uccello “Roger Moore” perché aveva solo due espressioni: con sopracciglio alzato o abbassato. Pensò che si trattasse di una roba divertente.

