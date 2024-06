Richard Linklater torna a lavorare con uno dei suoi storici collaboratori, Ethan Hawke, in un nuovo film per Sony Pictures dal titolo Blue Moon. Per i due si tratta del nono progetto realizzato insieme.

Le riprese della pellicola inizieranno quest’estate a Dublino. Nel cast troviamo anche Margaret Qualley, Bobby Cannavale e Andrew Scott.

Blue Moon racconta gli ultimi giorni di Lorenz Hart, metà del duo di compositori Rodgers e Hart. Il film si svolge principalmente al ristorante Sardi, il 31 marzo 1943, la sera dell’apertura di Oklahoma!, il primo progetto che Rodgers ha realizzato con il sostituto di Hart: Oscar Hammerstein II. Hart aveva spesso contrasti con Rodgers e ha lottato con l’alcolismo e la depressione per tutta la vita. Dopo aver definito Oklahoma! uno dei più grandi spettacoli che avesse mai visto, Hart morì di polmonite nel novembre del 1943.

Il film è scritto da Robert Kaplow e prodotto dallo stesso Linklater, da Mike Blizzard e da John Sloss.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: IndieWire

Classifiche consigliate