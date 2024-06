A più di 10 anni dall’uscita nelle sale di Before Midnight, il regista Richard Linklater è tornato brevemente a parlare della possibilità di realizzare un quarto film della “serie” che comprende anche Before Sunset – Prima del tramonto (2004) e Prima dell’alba (1995).

Recentemente ComicBook.com ha chiesto al regista se la sopracitata possibilità potrebbe avere qualche sorta di fondamento:

Mai dire mai. Voglio dire, abbiamo superato il periodo di nove anni, ma non siamo stati troppo pretenziosi al riguardo. Sai, all’inizio era una cosa un po’ arbitraria. Lo faremo quando avrà senso, quando quei personaggi avranno qualcosa da dire. Forse ha senso quando si invecchia, non è più così urgente, ma non credo che possa sparire la cosa. Quindi, chi lo sa? Chi diavolo lo sa. Di certo non c’è nulla sul tavolo.