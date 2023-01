Riddick 4: Vin Diesel condivide un concept di una scena action

Lo stesso Vin Diesel ha diffuso in rete un nuovo concept/storyboard relativo al nuovo Riddick annunciato diversi anni fa ormai.

Il lungometraggio in gestazione da moltissimo tempo si dovrebbe intitolare Furya.

Potete vedere lo sketch qua sotto:

Il primo film della saga, Pitch Black, è uscito quasi vent’anni fa nel 2000. La pellicola lanciò Diesel e fu realizzata in collaborazione con Twohy. Nel 2004 uscì Le Cronache di Riddick, seguito nel 2013 dal terzo episodio, Riddick. Sin dall’anno successivo si iniziò a parlare di un quarto film, con la Universal a disposizione per realizzarlo, ma al momento non si sa molto sulla trama, salvo che dovrebbe focalizzarsi sulle origini di Riddick e che dovrebbe intitolarsi Furya.

