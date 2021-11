Sono da poco terminate le riprese di, nuova commedia sulle arti marziali e non solo con protagonista

In Ride On Chan veste i panni di un artista della arti marziali fallito di nome Lao Luo con un profondo legame di affetto con il suo cavallo Chitu, anche se quest’ultimo sta per essergli portato via a causa di alcuni debiti da saldare. Segue quindi un viaggio commovente dell’uomo che chiede aiuto alla figlia (Liu Haocun) e al suo ragazzo (Guo Qilin) per aiutarlo a risolvere la questione.

Il progetto è stato diretto da Larry Yang Zi, regista di titoli come Chong ai, My Other Home, Han shan e Dui bu qi, wo ai ni.

Il progetto è prodotto dalla Alibaba Pictures, Beijing Hairun Pictures (Adoring) e dalla HG Entertainment. L’uscita nelle sale di Ride On è prevista per il prossimo anno.

Negli ultimi anni abbiamo visto Chan in progetti come All U Need Is Love, Vanguard – Agenti speciali, Pan deng zhe, The Iron Mask, The Knight of Shadows: Between Yin and Yang, Jie you za huo dian, Bleeding Steel – Eroe di acciaio, The Foreigner, Lego Ninjago: Il film, Gong fu yu jia, Tigri all’assalto, Skiptrace: Missione Hong Kong, La battaglia degli imperi – Dragon Blade, Gau foh ying hung e in Police Story – Sotto controllo.

