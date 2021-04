LEGGI ANCHE – Mads Mikkelsen in cerca di vendetta nel trailer di Riders Of Justice

Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster di(Retfærdighedens ryttere), action thriller danese scritto e diretto da Anders Thomas Jensen (Men & chicken, Le mele di Adamo, De grønne slagtere) con protagonista

Nel lungometraggio Mikkelsen veste i panni di Markus, un soldato che torna a casa per prendersi cura della figlia dopo che la moglie ha perso la vita per via di un incidente ferroviario. Rendendosi conto che non si è trattato di un vero e proprio incidente l’uomo decide di vendicarsi dell’accaduto causato da un gruppo chiamato “Riders of Justice”.

Del cast fanno parte anche Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh, Roland Møller e Albert Rudbeck Lindhardt

Il film sarà disponibile nelle sale americane dl 14 maggio e in VOD dal 21 maggio. Potete ammirare il poster qua sotto:

