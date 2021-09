Joe Goodsen frequenta l’ultimo anno di scuola e sogna il suo ingresso all’università per diventare manager imprenditoriale di un’agenzia di vendita. Con gli amici dichiara, naturalmente per scherzo, la sua volontà di volersi dedicare al miglioramento della Società, in realtà sente anche lui, come tutti loro, imperiosa la fame di arricchirsi ancora di più del padre, borghese molto benestante. Sogna intanto, e nei suoi sogni incontra e vive avventure d’amore con donne ideali. Sollecitato ad uscire dalla sua ingenuità e semplicità di vita da amici all’apparenza disinibiti ed esperti nonché rotti a tutto, prima resiste ma poi, quando gli entra in casa, durante una prolungata assenza dei genitori che hanno pensato bene di trascorrere le loro vacanze lasciando a Joe piena fiducia e responsabilità d’azione, Lana, una prostituta di professione, ha con lei la sua prima sconvolgente esperienza reale. L’amica lo convince, dopo le sue solite deboli resistenze iniziali, ad entrare con lei nel suo giro d’affari che gli permetterà di far soldi, tanti soldi ed in breve tempo. Ingenuità e curiosità lo fanno entrare nel tunnel oscuro del losco mercimonio: la sua casa diventa un luogo di ritrovo per incontri intimi tra giovani denarosi e ragazze disponibili. L’ex protettore di Lana però si vendica: approfitta d’una sua avventura con la ragazza che gli organizza un incontro amoroso in metropolitana, per rubargli tutti i mobili e le suppellettili di casa… proprio mentre stanno per tornare al nido i genitori di Joe. Con l’aiuto di Lana ricompra mobili e suppellettili appena in tempo utile: unico inconveniente è l’incrinatura d’un preziosissimo cristallo, soprammobile della mammina (che ne resterà addirittura sconvolta, strapazzando il figlio sbadato ed irriflessivo, come sempre!), e il debito di trecento dollari che gli rimane da saldare all’ex protettore di Lana, nelle tasche del quale sono andati a finire gli sporchi proventi della losca impresa. L’amica, sistema ogni cosa, desidera una notte d’amore con Joe: ma questi pretende dall’amica trecento dollari di ricompensa, tanti quanti lei stessa ne aveva pretesi da lui nel loro primo incontro in casa sua. Insomma il giovanotto non guadagna e non perde niente alla fine del film: con tutti i suoi sogni d’oro! Ma non è finita: il padre gli dà il lieto annuncio che la sua ammissione all’università è cosa fatta, anzi ne viene ammesso come socio d’onore. Ma il pover’uomo non sa che il rappresentante ufficiale dell’università stessa era stato involontariamente convinto all’invito grazie alle prestazioni graziose ricevute dalle donnine di Joe, quando questi s’era improvvisato organizzatore di facili incontri proprio in casa sua! La voce fuori campo di Joe ci informa prima della parola fine che egli è sempre e tuttora disponibile per incontri particolari, rimanendo in attesa di chiamate ed inviti da parte di qualsiasi voglioso cliente: il suo, indirizzo è nei giornali!