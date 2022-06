La popolarità intramontabile di un classico del cinema come Ritorno al futuro 1 si misura anche con le cifre che la pellicola, specie in ambito di memorabilia vari ed eventuali, riesce a smuovere ancora oggi, nel 2022, a ben 37 anni di distanza dall’arrivo nei cinema della pellicola diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

È un caso decisamente emblematico in tal senso la notizia che una VHS sigillata del primo film, appartenuta per di più a Tom Wilson, l’interprete di Biff Tannen nella saga, è stata venduta all’asta da Heritage Auction alla folle cifra di 75.000 dollari (quando venne commercializzato in VHS, all’epoca, costava naturalmente qualche decina di dollari). La videocassetta di Ritorno al futuro 1 era una delle 260 VHS sigillate andata all’asta in un evento dedicato solo a questa tipologia di oggetti, il primo di questo genere mai organizzato da Heritage Auction. Una VHS dei Goonies è stata invece battuta a “soli” 50.000 dollari.

Come segnala il The Guardian a rendere ancora più preziosa, per l’acquirente, la copia di Ritorno al futuro 1 c’è anche la nota autografata di Tom Wilson in cui l’attore spiega di aver deciso di metterla all’asta perché non riusciva a trovare un videoregistratore con cui guardarla.

Fonte: KTLA