Laha annunciato l’arrivo di un nuovo set dedicato a, la leggendaria trilogia targata Amblin e Universal diretta da Robert Zemeckis.

Nello specifico, si tratta di una nuova versione della DeLorean, l’iconica macchina del tempo impiegata da Marty McFly e Doc Emmett Brown, i personaggi interpretati da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Qualche anno fa, la multinazionale danese del mattoncino, aveva già messo in commercio, nell’ambito della linea LEGO Ideas, una versione della DeLorean composta da 401 mattoncini modulabile, a piacimento, con l’estetica che la vettura ha nel primo, nel secondo e nel terzo capitolo della saga di Ritorno al futuro. E questa modularità è sostanzialmente l’unica cosa che la nuova proposta ha in comune con la precedente: il nuovo set, disponibile per l’acquisto a partire dal primo aprile, sarà difatti formato da 1872 pezzi e avrà delle dimensioni – e un costo, 169,99€ – decisamente superiori rispetto a quella commercializzata nel 2014.

Qua sotto potete ammirare qualche immagine:

Il set sarà acquistabile a partire dal primo aprile tramite il sito ufficiale LEGO.

