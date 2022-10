Fra i tanti giovani attori attivi a Hollywood negli anni ottanta provinati per la parte di Marty McFly in Ritorno al futuro c’era anche Ralph Macchio, l’interprete della saga di Karate Kid ieri e Cobra Kai oggi.

Già perché Michael J. Fox, che era comunque la prima scelta di Robert Zemeckis, non poteva partecipare alla lavorazione della pellicola per via dei conflitti con le riprese della serie tv Casa Keaton e pertanto la Universal e la Amblin dovevano trovare un sostituto. Inizialmente fu scelto Eric Stoltz che girò anche svariate scene della pellicola.

Tornando a Ralph Macchio, l’attore ha raccontato la sua esperienza col casting di Ritorno al futuro in un’intervista con Yahoo in cui ha raccontato di non essere stato scelto per via del suo accento.

Mi dissero qualcosa in stile “Non è che puoi perdere il tuo accento di New York? Questa è più una storia tipicamente americana”. L’ironia della cosa è che, alla fine, il ruolo è stato interpretato da un canadese! Ed è stato scelto il Marty McFly più adatto.

