In occasione di un’intervista con Entertainment Tonight, Rob Lowe ha fatto il nome di Zack Efron per un motivo ben preciso.

Durante l’intervista, infatti, il figlio dell’attore, John Owen, ha chiesto se c’è un attore che sarebbe perfetto per interpretarlo in un eventuale film biografico. Lowe già sapeva la risposta: “Zack Efron. Iron Claw l’avete visto? Splendido, lui è stato splendido“.

John Owen ha concordato sarcasticamente con il padre aggiungendo: “No, sì, Zack Efron sarebbe perfetto“.

Rob è rimasto spiazzato dal tono del figlio: “Aspetta! In base a quale frivolo motivo non definiresti Zack Efron un casting perfetto?“. John Owen ha ribattuto che sarebbe bellissimo ascoltare una proposta del padre agli agenti di Efron: “Sarebbe un’ottima scelta, dico solo che non credo che Zack Efron accetterebbe“.

Non è la prima volta che Lowe parla di Efron in questi termini. Durante un’intervista nel 2013 con il compianto Larry King, Lowe aveva definito Efron “un mini me” e aveva svelato di avergli prestato consiglio in diverse occasionii:

È diventato un caro amico, mio e della mia famiglia… i miei figli lo adorano. Ogni volta che Zack viene a trovarci è come se ricevessimo visite da E.T..

